Ср, 10.10.2018
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Илья Ковальчук забросил первую шайбу после возвращения в НХЛ

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Илья Ковальчук

ФОТО: Sean M. Haffey/AFP/Scanpix

Хоккеисты "Лос-Анджелес Кингз" со счетом 1:2 уступили "Виннипег Джетс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Единственную шайбу визитеров забросил российский нападающий Илья Ковальчук, для которого она стала первой после возвращения за океан.

Ковальчук забросил шайбу на 7-й минуте с передачи Дрю Даути, отличившись в НХЛ после 1993 дней перерыва. После этого голы Марка Шайфли и Кайла Коннора перевернули ход матча и принесли хозяевам волевую победу.

"Забитым голам я предпочту победу, - цитирует россиянина пресс-служба НХЛ. - Моего гола оказалось недостаточно, так что в следующем матче надо быть лучше. Надо играть так, как в третьем периоде, все 60 минут. И мы станем намного лучше, когда надобным образом начнет работать большинство".

Напомним, что Илья после пятилетнего перерыва вернулся в НХЛ, где ранее выступал за "Атланту" и "Нью-Джерси".

Помимо гола, на счету 35-летнего форварда во встрече с "Виннипегом" три броска за 23 минуты 3 секунды на площадке.

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