Илья Ковальчук забросил первую шайбу после возвращения в НХЛ

Ковальчук забросил шайбу на 7-й минуте с передачи Дрю Даути, отличившись в НХЛ после 1993 дней перерыва. После этого голы Марка Шайфли и Кайла Коннора перевернули ход матча и принесли хозяевам волевую победу.

Passing perfection leads to a beauty redirection from... Ilya Kovalchuk. #NHLFaceoff pic.twitter.com/baYXnlBqOy — NHL (@NHL) October 10, 2018

"Забитым голам я предпочту победу, - цитирует россиянина пресс-служба НХЛ. - Моего гола оказалось недостаточно, так что в следующем матче надо быть лучше. Надо играть так, как в третьем периоде, все 60 минут. И мы станем намного лучше, когда надобным образом начнет работать большинство".

Напомним, что Илья после пятилетнего перерыва вернулся в НХЛ, где ранее выступал за "Атланту" и "Нью-Джерси".