Совместная заявка Стокгольма и Сигулды на проведение Олимпиады-2026 включена в официальный список

Помимо Стокгольма и Сигулды, во вторник официально утверждены заявки на проведение Олимпиады канадского города Калгари и итальянских Милана и Кортина д'Ампеццо.

Если решено будет проводить Олимпиаду в Стокгольме, соревнования по санному спорту, бобслею и скелетону пройдут на Сигулдской трассе.

Государство-организатор зимней Олимпиады 2026 года будет названо в сентябре 2019 года.