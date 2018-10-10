Совместная заявка Стокгольма и Сигулды на проведение Олимпиады-2026 включена в официальный список

Совместная заявка Стокгольма и Сигулды на проведение зимней Олимпиады 2026 года на заседании Международного олимпийского комитета (МОК) включена в официальный список кандидатов на проведение зимней Олимпиады.
Помимо Стокгольма и Сигулды, во вторник официально утверждены заявки на проведение Олимпиады канадского города Калгари и итальянских Милана и Кортина д'Ампеццо.
Если решено будет проводить Олимпиаду в Стокгольме, соревнования по санному спорту, бобслею и скелетону пройдут на Сигулдской трассе.
Государство-организатор зимней Олимпиады 2026 года будет названо в сентябре 2019 года.
Ранее из списка претендентов был исключен турецкий Эрзурум, а японский город Саппоро отозвал свою кандидатуру. Против проведения Олимпиады в швейцарском Сьоне выступили местные жители. Из борьбы выбыл также австрийский Грац.