Ср, 10.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET
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  • Совместная заявка Стокгольма и Сигулды на проведение Олимпиады-2026 включена в официальный список

Совместная заявка Стокгольма и Сигулды на проведение Олимпиады-2026 включена в официальный список

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Санно-бобслейная трасса в Сигулде

ФОТО: EPA/Scanpix

Совместная заявка Стокгольма и Сигулды на проведение зимней Олимпиады 2026 года на заседании Международного олимпийского комитета (МОК) включена в официальный список кандидатов на проведение зимней Олимпиады.

Помимо Стокгольма и Сигулды, во вторник официально утверждены заявки на проведение Олимпиады канадского города Калгари и итальянских Милана и Кортина д'Ампеццо.

Если решено будет проводить Олимпиаду в Стокгольме, соревнования по санному спорту, бобслею и скелетону пройдут на Сигулдской трассе.

Государство-организатор зимней Олимпиады 2026 года будет названо в сентябре 2019 года.

Ранее из списка претендентов был исключен турецкий Эрзурум, а японский город Саппоро отозвал свою кандидатуру. Против проведения Олимпиады в швейцарском Сьоне выступили местные жители. Из борьбы выбыл также австрийский Грац.

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