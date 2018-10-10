В Санкт-Петербурге подожгли здание печально известной "фабрики троллей"

В прошлом году во время расследования РБК открылось, что известная в свое время как "Агентство интернет-исследований" организация была реорганизована и сейчас контролирует 16 порталов, которые выдают за заслуживающие доверие интернет-порталы. Все они в месяц собирают более 30 миллионов просмотров.

Главным сайтом "фабрики троллей" является "Федеральное агентство новостей" (ФАН), здание которой находится совсем недалеко от бывшего офиса "Агентства интернет-исследований" на севере Санкт-Петербурга.

Полиция указывает, что неизвестный нападавший в 3 часа ночи бросил в окно первого этажа здания коктейль Молотова. На камерах видеонаблюдения видно, что в тот момент в помещении находится сотрудница.

Полиция Санкт-Петербурга рассказала порталу РБК, что ищет виновника и планирует начать уголовное дело.

Отметим, что офис ФАН пережил попытку поджога перед выборами президента России в марте этого года.