Кокорин и Мамаев не явились на допрос в полицию

"Уголовное дело по факту нанесения побоев двоим гражданам на улице 2-я Брестская и Большая Никитская в настоящее время передано для проведения дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве", - сообщил Титов "Интерфаксу".

Он отметил, что решение связано с широким общественным резонансом, вызванным этими инцидентами.

Накануне стало известно, что правоохранительные органы направили футболистам повестки о вызове на допрос в связи с двумя потасовками, участниками которых они стали.

Однако во вторник Кокорин и Мамаев на допрос в полицию не явились, вместо них в отделение приехал известный адвокат Александр Добровинский, сообщает телеграм-канал Mash. Полиции пришлось удовлетвориться допросом остальных участников драки.

По мнению стражей порядка, эти действия направлены на то, чтобы скрыть наличие алкоголя и других возможных веществ в крови.

По данным газеты "Спорт-Экспресс", футболисты вскоре собираются выступить с официальным заявлением.

"Они сделают заявление по этому поводу. Я за них говорить его не буду, наверное. Когда они решат, когда будет нужный и правильный момент, они это сделают. Они не задержаны. Дело возбуждено. Кто они? Решайте", - цитирует газета представителя Кокорина и Мамаева.

На Мамаева и Кокорина заведены два уголовных дела о побоях. Одно из них было открыто 8 октября после конфликта в кафе "Кофемания" в центре Москвы, в ходе которого фтболисты с компанией нанесли травмы чиновнику Минпромторга Денису Паку. На следующий день стало известно о втором уголовном деле в связи с избиением водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой у гостиницы "Пекин"в Москве.