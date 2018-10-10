Тренер рижского "Динамо" о пяти поражениях подряд: Мы оказались в сложной ситуации

Рижское "Динамо" во вторник на выезде уступило астанинскому хоккейному клубу "Барыс" - 1:3. Это поражение стало пятым подряд для рижан.

"Астанинский "Барыс" играл хорошо. Мы оказались в сложной ситуации из которой сможем выбрать только совместными усилиями. Несмотря на сложную ситуацию, ребята сегодня играли лучше, чем ожидалось. Да, мы можем играть лучше. Главное, это вернуть уверенность, что возможно только с помощью работы", - сказал Анкипанс на послематчевой пресс-конференции.

В свою очередь главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка признался, что игра для его команды не была лёгкой.

"В этом матче у нас было много удалений, но несмотря на это, мы смогли справиться с этими проблемами. Несколько раз нас выручал вратарь. Спасибо команде за одержанную победу", - сказал Скабелка.

В свою очередь защитник рижан Кристапс Зиле считает, что игра команды улучшилась, несмотря на поражения в последних пяти матчах.

"Игры была лучше, чем предыдущие две. Конечно, плохо, что мы проиграли и закончили выездную серию без заработанных очков. Потихоньку идём вперёд и результаты улучшаются. Очень хотим, как можно скорее, вернуться на тот уровень, который мы демонстрировали в начале сезона. Мы знаем, что можем так играть. Куда-то делась уверенность в действиях и принятии решений, но мы на правильном пути", - считает Зиле.

"Да, мы не привыкли к поражениям. Сейчас небольшое падение, но я чувствую, что мы поднимаемся. Такое происходит со всеми командами. Мы готовы к домашним играм, чтобы продемонстрировать лучшие результаты", - сказал защитник рижан.

Впереди у "Динамо" три домашние игры. 12-ого октября подопечные Гирта Анкипанса сыграют с пекинским "Куньлунь Ред Стар", спустя два дня с владивостокским "Адмиралом", а во вторник, 16-ого октября с "Амуром" из Хабаровска.