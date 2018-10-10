Нурмагомедов пригрозил разбить машину президента UFC

"Дэйн Уайт, тебе повезло, что ты дал мне пояс, иначе я бы разбил твою машину. Я знаю, где твое парковочное место", — написал спортсмен под фото, на котором он запечатлен с чемпионским трофеем в руках.

Вскоре этот пост увидел и прокомментировал сам Уайт, который не растерялся и пошутил: "Я все расскажу твоему отцу".

Спортсмен из Дагестана победил ирландца Конора Макгрегора в бою 6 октября в Лас-Вегасе. Когда судья остановил поединок, он выпрыгнул из октагона и атаковал спарринг-партнера соперника Диллона Дэниса. Макгрегор тоже хотел попасть в зал, но его остановил Абубакар Нурмагомедов, брат Хабиба. Позднее он выложил видео, на котором показал полученный от удара ирландца синяк.

Кроме того, сообщалось, что двое членов российской команды атаковали Макгрегора, один из них ударил его со спины.