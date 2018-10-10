Audi обвинили в подделке протоколов тестирования машин

По предварительным данным, в результаты испытаний вносились поддельные VIN-номера автомобилей, после чего компания получала разрешение на эксплуатацию машин от властей Южной Кореи. Следствие ведется в отношении трех высокопоставленных сотрудников Audi, имена которых пока не называются, пишет РБК .

Практика подделки тестовых протоколов могла существовать с 2013 года, и пока что следствие выявило 18 случаев мошенничества. В самой Audi в настоящее время ведется внутреннее расследование инцидента.

Напомним, на прошлой неделе наблюдательный совет автомобильного концерна Volkswagen (владеет Audi) принял решение уволить главу компании Руперта Штадлера, который ранее был арестован в связи с расследованием дела о дизельном скандале. В Volkswagen увольнение Штадлера объяснили тем, что он "в силу досудебного задержания не в состоянии выполнять обязанности". При этом отмечалось, что стороны достигли соглашения о добровольном увольнении.

Так называемый дизельный скандал ("дизельгейт") разгорелся 19 сентября 2015 года, когда экологическое ведомство США проинформировало общественность о недопустимых манипуляциях в автоконцерне Volkswagen. В результате инициированных властями США расследований VW вынужден был признать, что во всем мире было продано 11 млн автомобилей, на которые было установлено ПО, позволявшее манипулировать тестами на соответствие моторов экологическим стандартам. В действительности загрязнение отработанными газами дизельных автомобилей VW в 40 раз превышало допустимые нормы.