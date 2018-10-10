Самым ценным предприятием Латвии десятый год подряд стало "Latvenergo"

Топ самых ценных предприятий с 2005 года составляют "Prudentia" и биржа "Nasdaq Riga".

Общая стоимость включенных в топ предприятий в этом году оценивается в 17,74 млрд евро, из них 13,22 млрд евро составляет стоимость вошедших в топ предприятий с частным капиталом, 4,52 млрд евро - с государственным капиталом.

По сравнению с топ-101 прошлого года общая стоимость компаний выросла на 0,9%.

Стоимость "Latvenergo" в этом году оценена в 1,705 млрд евро, что немного меньше по сравнению с 2017 годом, когда она составляла 1,745 млрд евро. Снижение стоимости компании на 2,4% связано с настроениями на европейских финансовых рынках, хотя ее финансовые показатели значительно улучшились.

В десятку самых ценных предприятий вошли также АО "Латвияс валстс межи" (770,5 млн евро), "Swedbank" (664,2 млн евро), ООО "Mikrotikls" (650,5 млн евро), ГАО "Латвияс дзелзцельш" (536 млн евро), АО "Luminor Bank" (450 млн евро), ООО "Rimi Latvia" (442,2 млн евро), ООО "Lattelecom" (415,2 млн евро), ООО "Latvijas mobilais telefons" (410,5 млн евро) и "Rietumu banka" (384,7 млн евро).

Как и в прошлом году, первое место по стоимости занимает отрасль финансовых услуг - 2,6 млрд евро. На втором месте транзитная и логистическая отрасль - 2,3 млрд евро, на третьем месте отрасль коммунальных услуг - 2,2 млрд евро.

"В "Latvenergo", хотя внешне это и не так заметно, происходят большие перемены, связанные с инновациями и дигитализацией и производства электроэнергии, и ее передачи, и торговли. Те, кто первым воспринимает и внедряет инновации, первым и добивается успеха, показывая пример другим. Это не было бы возможным, если бы "Latvenergo" не умело меняться. Мы идем по пути перемен, которые измеряются не только наградами, но и практическими делами - новыми продуктами, цифровыми услугами, более высокой эффективностью", - отметил, получая награду, председатель правления "Latvenergo" Арис Жигурс.

"Latvenergo" также является единственным из латвийских предприятий, которое вошло в топ-10 самых ценных предприятий Балтии, заняв третье место.