JKP при формировании нового правительства не намерена сотрудничать с СЗК

Встреча представителей JKP и СЗК в рамках переговоров партий была самой короткой - она продлилась около 20 минут. После встречи лидер JKP Янис Борданс заявил, что видит СЗК как конструктивную оппозицию в Сейме, и это определено выбором избирателей.

Лидер СЗК Арманд Краузе в ответ на это заявил, что СЗК поддерживает разумные предложения, однако, если он не будет в составе нового правительства, то поддерживать их утверждение в парламенте не станет.

Краузе подчеркнул, что в настоящее время процесс формирования правительства лишь в самом начале и только в заключении переговоров будет ясно, какая модель правительства будет предложена. Хотя СЗК намерен активно участвовать в процессе формирования правительства, партия готова работать и в оппозиции, сказал лидер СЗК.

Борданс подчеркнул, что в правительстве, если его формирование будет доверено ему, СЗК работать не сможет, и, по его мнению, такое правительство может быть успешно сформировано.

Как сообщалось, сегодня партии продолжают переговоры о формировании правительства, инициативу которых взяли на себя JKP и партия "KPV LV".

Фотогалерея: встреча JKP и Национального объединения

После первого дня переговоров конкретных очертаний будущей коалиции еще не наметилось.