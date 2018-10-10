JKP при формировании нового правительства не намерена сотрудничать с СЗК

Новая консервативная партия (JKP) при формировании нового правительства не намерена сотрудничать с Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК).
Встреча представителей JKP и СЗК в рамках переговоров партий была самой короткой - она продлилась около 20 минут. После встречи лидер JKP Янис Борданс заявил, что видит СЗК как конструктивную оппозицию в Сейме, и это определено выбором избирателей.
Лидер СЗК Арманд Краузе в ответ на это заявил, что СЗК поддерживает разумные предложения, однако, если он не будет в составе нового правительства, то поддерживать их утверждение в парламенте не станет.
Краузе подчеркнул, что в настоящее время процесс формирования правительства лишь в самом начале и только в заключении переговоров будет ясно, какая модель правительства будет предложена. Хотя СЗК намерен активно участвовать в процессе формирования правительства, партия готова работать и в оппозиции, сказал лидер СЗК.
Борданс подчеркнул, что в правительстве, если его формирование будет доверено ему, СЗК работать не сможет, и, по его мнению, такое правительство может быть успешно сформировано.
Как сообщалось, сегодня партии продолжают переговоры о формировании правительства, инициативу которых взяли на себя JKP и партия "KPV LV".
Фотогалерея: встреча JKP и Национального объединения
После первого дня переговоров конкретных очертаний будущей коалиции еще не наметилось.
По итогам выборов в Сейм прошли семь партий. У "Согласия" в новом парламенте будет 23 мандата, у JKP и "KPV LV" - по 16, у партии "Для развития/За!" -13, у национального объединения ВЛ-ТБ/ДННЛ - 13, у СЗК - 11, у "Нового Единства" - восемь мандатов.