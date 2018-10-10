Ср, 10.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

"KPV LV" не будет говорить с "Согласием" о формировании правительства

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Партия "KPV LV" не будет вести переговоры о формировании правительства с "Согласием" и решит, нужно ли встречаться с этой партией для обсуждения работы в Сейме, заявил кандидат в премьер-министр от "KPV LV" Алдис Гобземс.

Известно, что "Согласие" заинтересовано, например, в решении вопроса о компоненте обязательной закупки, добавил он. Кроме того, депутаты всех партий должны подать предложения о предстоящей работе в парламенте.

Правление "KPV LV" еще решит, состоится ли встреча с представителями "Согласия". 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ