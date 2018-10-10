"KPV LV" не будет говорить с "Согласием" о формировании правительства
10 октября 2018, 13:18
Партия "KPV LV" не будет вести переговоры о формировании правительства с "Согласием" и решит, нужно ли встречаться с этой партией для обсуждения работы в Сейме, заявил кандидат в премьер-министр от "KPV LV" Алдис Гобземс.
Известно, что "Согласие" заинтересовано, например, в решении вопроса о компоненте обязательной закупки, добавил он. Кроме того, депутаты всех партий должны подать предложения о предстоящей работе в парламенте.
Правление "KPV LV" еще решит, состоится ли встреча с представителями "Согласия".