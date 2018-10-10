Трофей легендарной многодневки "Тур де Франс" был украден

В минувшем сезоне гонщики этой команды выиграли все три гонки Гранд Тура. "Тур де Франс" покорился Герайнту Томасу, "Вуэльта" - Саймону Йейтсу, а "Джиро д'Италия" - Крису Фруму. После этого беспрецедентного успеха Team Sky принялась демонстрировать три трофея по всей территории Великобритании.

После выставки призов на велошоу в Бирмингеме кубок "Тур де Франс" на мгновение оставили без присмотра в ходе уборки и он тут же был украден, сообщает пресс-служба Team Sky.

Team Sky have today provided an update on the Tour de France trophy.



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По факту кражи было открыто полицейское расследование, содействие которому оказывает персонал команды.

"Трофей имеет довольно ограниченную ценность для тех, кто его украл, но много значит для меня и для команды, - заявил Герайнт Томас. - Надеюсь, похитителям хватит совести вернуть его. Кубок имеет важное значение, но самое главное - это удивительные воспоминания этого невероятного лета, которые никто не сможет украсть".