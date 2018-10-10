Вейонис встретится с избранными в Сейм партиями на следующей неделе

Президент пояснил, что пока он дает партиям время для переговоров между собой, а на следующей наделе надеется увидеть мнения партий о возможной модели сотрудничества и основных задачах правительства.

Для Вейониса важно, чтобы новая коалиция сохранила евроатлантический курс во внешней политике, чтобы продолжались инвестиции в безопасность. Также для президента важна готовность коалиции проводить реформы в медицине и образовании.

Вейонис сказал, что при выборе кандидата в премьер-министры он будет руководствоваться и тем, нет ли у кандидатов проблем с допуском к государственной тайне.

На вопрос, собирается ли президент на сей раз доверить формирование правительства "Согласию", набравшему больше всего голосов, Вейонис ответил, что "Согласие" уже не раз побеждало на выборах.