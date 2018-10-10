Вейонис встретится с избранными в Сейм партиями на следующей неделе

Президент Раймонд Вейонис встретится с избранными в Сейм политическими партиями на следующей неделе, причем первоначально с теми партиями, которые набрали меньше всего голосов. Об этом президент сообщил после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом.
Президент пояснил, что пока он дает партиям время для переговоров между собой, а на следующей наделе надеется увидеть мнения партий о возможной модели сотрудничества и основных задачах правительства.
Для Вейониса важно, чтобы новая коалиция сохранила евроатлантический курс во внешней политике, чтобы продолжались инвестиции в безопасность. Также для президента важна готовность коалиции проводить реформы в медицине и образовании.
Вейонис сказал, что при выборе кандидата в премьер-министры он будет руководствоваться и тем, нет ли у кандидатов проблем с допуском к государственной тайне.
На вопрос, собирается ли президент на сей раз доверить формирование правительства "Согласию", набравшему больше всего голосов, Вейонис ответил, что "Согласие" уже не раз побеждало на выборах.
"Избранные в Сейм так называемые латышские партии перед выборами и после них декларировали, что сотрудничать с "Согласием" не будут, поэтому мне в момент выбора нужно руководствоваться Конституцией. Статья 59-я гласит, что премьера и предлагаемых им кандидатов в министры утверждает парламентское большинство. Поэтому я должен быть уверен, что поддержка большинства будет", - заявил Вейонис.