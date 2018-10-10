Ср, 10.10.2018
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«Это какая-то продовольственная выставка»: клиенты Maxima столкнулись с необычной проблемой

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Maxima.

ФОТО: Andres Haabu / Postimees

В вечернее время клиенты Maxima в эстонском городе Курессааре все чаще сталкиваются с проблемой отсутствия работников за прилавками, поскольку магазин испытывает проблемы с рабочей силой, пишет Saarte Hääl.

«В Maxima появился новый способ обслуживания клиентов, когда продукты питания по сути являются частью экспозиции. В стенах магазинах проходит что-то вроде продовольственной выставки, - сообщил один из раздосадованных клиентов. - Стоят себе полные продуктов прилавки, свет горит, а купить нельзя. Они выставляют товар, чтобы клиенты могли на него просто полюбоваться?» Поскольку на прилавке установлена табличка с надписью «закрыто», клиентам дают понять, что товар они купить не смогут, пишет Tarbija24.

Представитель Maxima Марит Лийк сообщила, что в курессаареском магазине действительно существует нехватка работников. «Отдел по подбору персонала Maxima активно работает, чтобы заполнить вакантные места новыми сотрудниками. Надеемся, что ситуация улучшится в ближайшее время», - сообщила она.

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