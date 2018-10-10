«Это какая-то продовольственная выставка»: клиенты Maxima столкнулись с необычной проблемой

«В Maxima появился новый способ обслуживания клиентов, когда продукты питания по сути являются частью экспозиции. В стенах магазинах проходит что-то вроде продовольственной выставки, - сообщил один из раздосадованных клиентов. - Стоят себе полные продуктов прилавки, свет горит, а купить нельзя. Они выставляют товар, чтобы клиенты могли на него просто полюбоваться?» Поскольку на прилавке установлена табличка с надписью «закрыто», клиентам дают понять, что товар они купить не смогут, пишет Tarbija24.