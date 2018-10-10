Ср, 10.10.2018
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Эстонский бизнесмен: через пять лет Латвия и Литва обгонят Эстонию по всем показателям

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Андрей Коробейник.

ФОТО: Urmas Luik

Распространенное в Эстонии мнение о том, что она является флагманом развития стран Балтии, уже давно не соответствует действительности: в течение 12 лет после кризиса наша страна мало развивалась, в то время как соседи были вынуждены проводить болезненные, но полезные реформы, считает эстонский предприниматель Андрей Коробейник.

«Если сравнивать Эстонию с соседями - Латвией и Литвой - то показатели примерно одинаковые. Литовец за свою зарплату может себе позволить чуть больше, чем эстонец, хотя фактическая зарплата у него при этом меньше», - рассказал эстонский предприниматель Андрей Коробейник, недавно покинувший ряды реформистов, в интервью передаче «Особый взгляд» на «Радио 4», передает Rus.ERR.

«Литва, и особенно Латвия, из-за кризиса вынуждены были провести целый ряд очень болезненных реформ. Латвия какое-то время по сути находилась под внешним управлением - выбора не оставалось, но именно это им очень сильно и помогло», - заявил Коробейник, спрогнозировав, что если так будет продолжаться дальше, то через пять лет Эстония будет среди трех стран на прочном третьем месте по всем показателям.

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