Эстонский бизнесмен: через пять лет Латвия и Литва обгонят Эстонию по всем показателям

«Если сравнивать Эстонию с соседями - Латвией и Литвой - то показатели примерно одинаковые. Литовец за свою зарплату может себе позволить чуть больше, чем эстонец, хотя фактическая зарплата у него при этом меньше», - рассказал эстонский предприниматель Андрей Коробейник, недавно покинувший ряды реформистов, в интервью передаче «Особый взгляд» на «Радио 4», передает Rus.ERR .

«Литва, и особенно Латвия, из-за кризиса вынуждены были провести целый ряд очень болезненных реформ. Латвия какое-то время по сути находилась под внешним управлением - выбора не оставалось, но именно это им очень сильно и помогло», - заявил Коробейник, спрогнозировав, что если так будет продолжаться дальше, то через пять лет Эстония будет среди трех стран на прочном третьем месте по всем показателям.