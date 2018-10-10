Импорт в Латвии растет быстрее экспорта

В том числе в июле Латвия экспортировала товаров на 1,078 млрд евро - на 128,5 млн евро (13,5%) больше, чем в июле, и на 77,8 млн евро (7,8%) больше, чем в августе 2017 года, а импортировала - на 1,473 млрд евро, на 117,9 млн евро (8,7%) больше, чем в июле, и на 181,1 млн евро (14%) больше, чем в августе прошлого года.

Баланс внешней торговли Латвии по сравнению с августом 2017 года ухудшился, так как доля экспорта в общем объеме внешней торговли уменьшилась с 43,6% до 42,3%.

Больше всего в июле 2018 года Латвия экспортировала древесины, изделий из нее и древесного угля - на 204,346 млн евро (18,9% общего объема экспорта), что на 8,8% больше, чем в июле, и на 30,9% больше, чем в июле 2017 года. Экспорт электроприборов и электрооборудования составил 106,3 млн евро (9,9%) - на 20,9% меньше, чем в июле, и на 0,7% меньше, чем в августе прошлого года, экспорт механизмов и механических устройств - 101,221 млн евро (9,4%), на 37,4% больше, чем месяцем ранее, и на 15,6% больше, чем годом ранее.

В импорте наибольший удельный вес составило минеральное топливо и продукты его переработки, нефть и продукты ее переработки, которых ввезено на 235,759 млн евро (16% от обшего объема импорта), что в 2,1 раза больше, чем в июне, и на 81,9% больше, чем в августе прошлого года. Далее следуют механизмы и механические приспособления - их было ввезено на 147,006 млн евро (10% общего объема импорта), на 20,9% меньше, чем в июле, и на 0,7% меньше, чем в августе 2017 года. Далее следуют электроприборы и электрооборудование - 131,949 млн евро (9%), что на 4,5% больше, чем в июле, и на 0,8% больше, чем в августе прошлого года.

В июле важнейшими партнерами Латвии по экспорту среди стран ЕС были Литва (15,3% общего объема экспорта), Эстония (11,9%), Швеция (8%) и Германия (7,2%), по импорту - Литва (18,9% общего объема импорта), Германия (8,6%), Польша (8,5%) и Эстония (6,9%).