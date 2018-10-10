Ср, 10.10.2018
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В четверг синоптики пообещали туман; потеплеет до +19 градусов

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В ночь на четверг и с утра в Латвии образуется туман, местами он будет густым, сообщает агентство ЛЕТА.

Ожидается безветрие. Температура воздуха понизится до +4..+11 градусов.

Днем в Курземе и на части остальной территории страны погода станет ясной. При слабом юго-восточном ветре воздух прогреется до +13..+19 градусов.

В Риге также возможен туман, но днем погода прояснится. Безветрие сменит слабый юго-восточный ветер. Температура воздуха составит от +10 градусов ночью до +15 градусов днем.

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