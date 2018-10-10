В четверг синоптики пообещали туман; потеплеет до +19 градусов
10 октября 2018, 14:53
В ночь на четверг и с утра в Латвии образуется туман, местами он будет густым, сообщает агентство ЛЕТА.
Ожидается безветрие. Температура воздуха понизится до +4..+11 градусов.
Днем в Курземе и на части остальной территории страны погода станет ясной. При слабом юго-восточном ветре воздух прогреется до +13..+19 градусов.
В Риге также возможен туман, но днем погода прояснится. Безветрие сменит слабый юго-восточный ветер. Температура воздуха составит от +10 градусов ночью до +15 градусов днем.