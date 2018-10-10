"KPV LV" и "Для развития/За!" не комментируют, возможно ли правительство без СЗК

На вопрос, приемлема ли коалиция без Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), какой видит ее Новая консервативная партия (НКП), лидер "Для развития/За!" Даниэль Павлютс отметил, что пока рано говорить о возможном составе коалиции.

Кандидат в премьеры от "KPV LV" Алдис Гобземс сказал, что сегодня не было переговоров о конкретных моделях коалиции. "KPV LV" хочет последовательно пройти первый круг переговоров со всеми партнерами, а потом сделать выводы.

Павлютс добавил, что параллельно переговоры с партиями ведут НКП и "KPV LV". Оба процесса находятся на стадии первого раунда, после которого можно будет понять, намечается ил по крайней мере будуoая коалиция, будет ли она состоять из шести, пяти, трех или четырех партий.