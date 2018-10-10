Wizz Air изменяет правила провоза багажа

Так, пассажиры, не купившие приоритетную посадку, смогут взять на борт только небольшой предмет с габаритами до 40х30х20см. В случае, если путешественник возьмет с собой сумку большего размера, ее необходимо будет за деньги сдавать в багаж.

Сейчас пассажир без приоритетной посадки с ручной кладью с размерами до 55х40х23 см должен сдавать ее в багаж, однако плата за это не взимается.

Путешественники, купившие приоритетную посадку, после вступления в силу новых правил, по-прежнему смогут брать в салон самолета один основной предмет с габаритами до 55х40х23 см и дополнительный с размерами до 40х30х20 см.

Кроме этого, Wizz Air ввел новую норму платного провоза багажа 10 кг с ценой перевозки от 7 евро.