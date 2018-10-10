Медведева впервые высказалась о зависти к Загитовой

"Хочу прояснить: судейство на Олимпиаде было действительно справедливым. Оно было верным. Я видела, как Алина работала все время. Как тяжело она работала. Я не знаю, почему многие люди решили, что я считаю судейство в Пхенчхане нечестным", — заявила Медведева.

По словам фигуристки, она не просила оставить Загитову в юниорах еще на один год. "Я не помню точно. Если и сказала что-то, то не это имела в виду. Это заявление Тутберидзе привело меня в замешательство. Я сразу начала думать: "Где и когда я могла такое сказать?" И я так и не вспомнила", — добавила она.

Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру в мае 2018 года. Тогда Тутберидзе рассказала, что после произвольного проката на ОИ-2018 Медведева высказала ей претензию за нежелание оставить Загитову, выигравшую золотую медаль, на юниорском уровне еще на год.