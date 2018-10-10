Президент "Зенита" о Кокорине и Мамаеве: "Уроды, они думали, что мы их отмажем"

"Не могу даже передать, какая грусть и ужас. Просто суки, понимаете. Столько души в них вложено, я имею в виду Кокорина. Просто уроды самые настоящие. Виталий Леонтьевич, сколько мы вложили всего в этот футбол... и взяли все обосрали", - посетовал Фурсенко.

"Обидно просто до слез, понимаете? Утром прислали сообщение, что у нас клуб самый посещаемый, в мире на двадцатом месте. Только обрадовались - и тут одно за другим, как понеслось... Они-то думали, что мы отмажем. Но как можно отмазывать за такие вещи? Просто уроды", - продолжил он.

"Мне когда министр спорта РФ Павел Колобков позвонил, я не поверил, что это произошло. Вы поймите, что мы подготовили его, полгода не играл, две игры блестяще сыграл. Что делать с ним? Пускай правосудие решит. Ну он хороший парень вообще, по сути. Но как только он с этим Мамаевым сходится - так все", - добавил президент "Зенита".

Пранкерам также удалось дозвониться до самого Кокорина, который на вопрос "как дела" ответил "да ничего, сижу ровно".

Напомним, что Кокорин и футболист "Краснодара" Павел Мамаев являются фигурантами двух уголовных дел о побоях. Одно из них было возбуждено 8 октября после конфликта в кафе "Кофемания" в центре Москвы, в ходе которого футболисты с компанией нанесли травмы чиновнику Минпромторга Денису Паку. На следующий день стало известно о втором уголовном деле в связи с избиением водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой у гостиницы "Пекин" в Москве.