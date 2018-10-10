Президент "Зенита" о Кокорине и Мамаеве: "Уроды, они думали, что мы их отмажем"

Президент питерского "Зенита" Сергей Фурсенко откровенно рассказал о ситуации с нападающим Александром Кокориным пранкерам Лексусу и Вовану, которые позвонили ему от имени бывшего министра спорта РФ Виталия Мутко. В диалоге использовались заранее нарезанные фразы Мутко, передает News.ru.
"Не могу даже передать, какая грусть и ужас. Просто суки, понимаете. Столько души в них вложено, я имею в виду Кокорина. Просто уроды самые настоящие. Виталий Леонтьевич, сколько мы вложили всего в этот футбол... и взяли все обосрали", - посетовал Фурсенко.
"Обидно просто до слез, понимаете? Утром прислали сообщение, что у нас клуб самый посещаемый, в мире на двадцатом месте. Только обрадовались - и тут одно за другим, как понеслось... Они-то думали, что мы отмажем. Но как можно отмазывать за такие вещи? Просто уроды", - продолжил он.
"Мне когда министр спорта РФ Павел Колобков позвонил, я не поверил, что это произошло. Вы поймите, что мы подготовили его, полгода не играл, две игры блестяще сыграл. Что делать с ним? Пускай правосудие решит. Ну он хороший парень вообще, по сути. Но как только он с этим Мамаевым сходится - так все", - добавил президент "Зенита".
Пранкерам также удалось дозвониться до самого Кокорина, который на вопрос "как дела" ответил "да ничего, сижу ровно".
Напомним, что Кокорин и футболист "Краснодара" Павел Мамаев являются фигурантами двух уголовных дел о побоях. Одно из них было возбуждено 8 октября после конфликта в кафе "Кофемания" в центре Москвы, в ходе которого футболисты с компанией нанесли травмы чиновнику Минпромторга Денису Паку. На следующий день стало известно о втором уголовном деле в связи с избиением водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой у гостиницы "Пекин" в Москве.
Футбольный клуб "Краснодар" ранее уже заявил о намерении разорвать контракт с Мамаевым, что будет весьма непросто сделать с юридической точки зрения. "Зенит" в своем официальном заявлении подчеркнул, что ждет правовой оценки инцидента со стороны соответствующих органов, хотя с человеческой и эмоциональной точки зрения он вызывает только стыд, резкое неприятие и возмущение.