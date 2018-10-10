Вышло зрелищное таймлапс-видео запуска Falcon 9
10 октября 2018, 15:54
В Сети было опубликовано таймлапс-видео с моментом запуска ракеты Falcon 9 с телекоммуникационным спутником на борту. Ролик был опубликован изданием Time на своей Facebook-странице, а также китайским телеканалом CGTN.
Запуск ракеты-носителя состоялся 8 октября. После запуска первая ступень ракеты совершила успешную посадку на космодром.
Ранее сообщалось, что компания SpaceX совершила запуск ракеты, выведя в космос аргентинский спутник.