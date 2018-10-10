В документах в Нью-Йорке появится графа "третий пол"

По словам де Блазио, жители Нью-Йорка должны иметь свободу "сообщить своему правительству, кто они, но не наоборот". Данная категория будет доступна с 1 января для выбора гендерной идентичности в свидетельствах о рождении и других официальных государственных документах для жителей, которые не считают себя мужчинами или женщинами. А проживающим в Нью-Йорке трансгендерам больше не придется получать записку от врача или медицинское заключение для того, чтобы сменить пол.

Активисты-трансгендеры долгое время настаивали на принятии такой поправки. Как отмечает NY Post, Нью-Йорк стал пятым в США после штатов Калифорния, Орегон, Вашингтон и Нью-Джерси, где третий пол уже разрешили указывать. В Вашингтоне, столице Соединенных Штатов, пол "Х" разрешено указывать в водительских правах, передает Newsru.com.