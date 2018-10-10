Архитектор об идеях развития Дома печати: это тотальный нонсенс

По мнению архитектора Яниса Крастиньша, «тотальным нонсенсом» является инициатива создать на крыше здания типографии площадку для активного отдыха и спорта, пишет rus.db.lv.

«Люди не коты, которые ходят по крышам. Никто туда не полезет», - сказал архитектор.

Как заявил главный архитектор города Гвидо Принцис, проект реконструкции территории у Дома печати важен для города. «Об этом думали уже десять лет или больше. Проект дошел до стадии, когда есть реальный заказчик и инвестор».

«Хорошая новость уже в том, что Дом печати не снесут, как планировалось ранее. Мы в стадии, когда закреплены основные принципы, проведен анализ транспорта и другие исследования о здании», - сказал Андрис Кронбергс из SIA «ARHIS arhitekti» (один из разработчиков проекта).