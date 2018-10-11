На самом деле этого следовало ожидать. Ну кто мог поверить в то, что СЗК умерит свои амбиции после проигранных ими выборов? Ведь это "зубры" в политике, и, столько лет "дергали славу за хвост", они никак не могли даже представить, что вдруг появившиеся партии, новички по сути, которых еще учить и учить, смогут так нагло поставить их на место.

Первым сей шаг сделал, как и ожидалось, кандидат на пост премьер-министра от партии KPV LV Алдис Гобземс. Как только адвокат узрел в списках делегированных на переговоры по формированию правительства тех, кто не дотянул до попадания в Сейм Аугустса Бригманиса и Эдгарса Таварса, соответственно, руководителя парламентской фракции и председателя "Зеленой партии", тут же заявил, что эти люди не удостоились доверия народа и с ними говорить в принципе не о чем. Что, в общем-то, логично в создавшейся ситуации. Кого больше, тот и прав.

А вот Янис Борданс еще перед переговорами высказывался о том, что в принципе он готов пообщаться с Бригманисом и Таварсом, однако уже спустя 20 минут после начала беседы заявил, что видит СЗК, как конструктивную оппозицию в Сейме.

Можно только предполагать, что стало причиной такой перемены настроения Борданса. Думается, представители СЗК начали выдвигать свои требования, как профессионалы в политике, учить и наставлять. Что не очень понравилось новоявленным "хозяевам парламента" и они коротко и ясно указали на дверь зарвавшимся оппонентам.

Да, падать больно. Перефразируя поэта: "Я признаюсь вам как на духу, такова депутатская жизнь. Лишь мгновение ты наверху, и стремительно падаешь вниз...".

Но СЗК решил просто так не сдаваться. Ох и страсти кипят… Лидер Союза Арманд Краузе заявил, что если СЗК не будет в составе нового кабмина, то поддерживать предложения правительства при утверждении в парламенте объединение не станет. К тому же его представители готовы работать и в оппозиции.

11 депутатов от СЗК против как минимум 32 от Новой консервативной партии и KPV LV. Ну не серьезно это как-то. К тому же, думается, что союзников в лице "Нового Единства" и "ВЛ-ТБ/ДННЛ" они не найдут. Пока, во всяком случае.

"Единство" и "тевземцы" сейчас приглядываются, делают выводы, чтобы не попасть впросак, как СЗК. Ведь правительство — такой лакомый кусочек. И они, предполагаю, пойдут на любые условия партий большинства. А если те заартачатся, как в случае с СЗК, и не пожелают сотрудничать с уже побывавшими в Сейме партиями? Или СЗК найдет те самые нужные и выгодные "аль капоновские" предложения, от которых нельзя отказаться?

И вот тогда у СЗК, "Нового Единства" и нацобъединения вместе взятых 32 мандата, ровно столько, сколько у Новых консерваторов и KPV LV.

И они понимают, что оставшаяся "Для развития/За" вряд ли просто так примкнет к ним, им нужен будет какой-нибудь подарок. Если "Для развития/За" его получат, еще подумают. И начнут спекулировать своей значимостью. Тут уже становится все очень и очень интересно.

Допустим: СЗК, "Новое Единство", "ВЛ-ТБ/ДННЛ", "Для развития/За" - 45 голосов против 32 у Новой консервативной партии и KPV LV. Сложно предположить, но вдруг (повторяюсь — ВДРУГ) последние вспоминают о "Согласии" - и оп-па — 55 голосов!

Но "красные линии" никто не отменял. В результате что? А в результате "Для развития/За" - вот кто в самом настоящем выигрыше, вот кто на самом деле будет решать вопросы о формировании правительства, если, конечно, учесть, ЧТО они для себя выторгуют у той или иной партии. Тем более, лидер "Для развития/За" Артис Пабрикс — настоящий политический волчара, который не упустит выгоду и, соответственно, последующую за ней власть.