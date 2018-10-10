В результате процесса деинституализации, в рамках которого специализированные центры планируется заменить услугами, приближенными к семейному окружению, все больше и больше людей с нарушениями психики возвращаются в общество, поэтому важно искоренять различные сложившиеся в обществе мифы и предубеждения в отношении них, пояснил значение кампании Таубе.

Он отметил, что широко распространен миф о том, что люди с психическими расстройствами агрессивны и опасны, но в настоящее время существует много исследований, которые этот миф опровергают. Лишь примерно 3-5% случаев агрессии связаны с людьми с нарушениями психики.

Кроме того, сами люди с такими нарушениями боятся того, как общество их будет воспринимать. По словам Таубе, даже алкоголизм для латвийского общества более приемлем, чем другие нарушения психического характера, поэтому в этом смысле Латвии еще очень далеко до инклюзивного общества, хотя ситуация в последние годы улучшилась.

Министр благосостояния Янис Рейрс подчеркнул, что процесс деинституализации не произойдет без поддержки общества и именно поэтому проводится кампания "Человек, а не диагноз" по информированию общественности.

По словам министра, инклюзивная среда должна начинаться с детства - с детского сада и школы, чтобы людей с душевными расстройствами не воспринимали как нечто чужеродное.