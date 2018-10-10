Ср, 10.10.2018
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Завтра утром во многих регионах Латвии возможен густой туман

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В четверг ночью и утром во многих регионах Латвии возможен густой туман, прогнозируют синоптики.

Погода будет безветренной, ночная температура составит +4..+11 градусов.

Днем в Курземе и на части остальной территории страны облачность рассеется, а воздух прогреется до +13..+19 градусов.

В Риге утром также возможен туман, днем небо прояснится. Температура воздуха утром составит около +10 градусов, днем превысит +15 градусов.

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