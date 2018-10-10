Завтра утром во многих регионах Латвии возможен густой туман
10 октября 2018, 18:13
В четверг ночью и утром во многих регионах Латвии возможен густой туман, прогнозируют синоптики.
Погода будет безветренной, ночная температура составит +4..+11 градусов.
Днем в Курземе и на части остальной территории страны облачность рассеется, а воздух прогреется до +13..+19 градусов.
В Риге утром также возможен туман, днем небо прояснится. Температура воздуха утром составит около +10 градусов, днем превысит +15 градусов.