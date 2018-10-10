Ср, 10.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET
  • TVNET Rus
  • Спорт
  • Футбол
  • Кокорин прибыл на допрос. Мамаева задержали и поместят в СИЗО на 48 часов

Кокорин прибыл на допрос. Мамаева задержали и поместят в СИЗО на 48 часов обновлено

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Александр Кокорин и Павел Мамаев

ФОТО: Yegor Aleyev/TASS/Scanpix

Московская полиция возбудила в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева уголовное дело по статье хулиганство. Ранее уголовное дело по двум эпизодам избиений было возбуждено по более мягкой статье - нанесение побоев.

Первоначально дело в отношении футболистов было заведено только по статье о побоях (116 УК РФ).

Статья о хулиганстве предусматривает наказание от штрафа в размере 300 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы (в случае, если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, – до семи лет).

Теперь футболистов ждут на допрос до 18:00 среды, в противном случае их объявят в федеральный розыск, заявил представитель московской полиции.

Около 17:00 стало известно, что Мамаев явился на допрос. Его поместят в СИЗО на 48 часов. Около 19:30 Кокорин прибыл в полицию для дачи показаний.

Напомним, что Кокорин и  Мамаев являются фигурантами двух уголовных дел о побоях. Одно из них было возбуждено 8 октября после конфликта в кафе "Кофемания" в центре Москвы, в ходе которого футболисты с компанией нанесли травмы чиновнику Минпромторга Денису Паку. На следующий день стало известно о втором уголовном деле в связи с избиением водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой у гостиницы "Пекин" в Москве.

Футбольный клуб "Краснодар" ранее уже заявил о намерении разорвать контракт с Мамаевым. На это решение бурно отреагировал отец и агент футболиста Константин Мамаев.

"Обычный русский парень зарабатывает деньги, а как только оступился, каждый готов нож в спину воткнуть", - возмутился Мамаев старший.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ