Кокорин прибыл на допрос. Мамаева задержали и поместят в СИЗО на 48 часов

Первоначально дело в отношении футболистов было заведено только по статье о побоях (116 УК РФ).

Статья о хулиганстве предусматривает наказание от штрафа в размере 300 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы (в случае, если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, – до семи лет).

Теперь футболистов ждут на допрос до 18:00 среды, в противном случае их объявят в федеральный розыск, заявил представитель московской полиции.

Около 17:00 стало известно, что Мамаев явился на допрос. Его поместят в СИЗО на 48 часов. Около 19:30 Кокорин прибыл в полицию для дачи показаний.

Напомним, что Кокорин и Мамаев являются фигурантами двух уголовных дел о побоях. Одно из них было возбуждено 8 октября после конфликта в кафе "Кофемания" в центре Москвы, в ходе которого футболисты с компанией нанесли травмы чиновнику Минпромторга Денису Паку. На следующий день стало известно о втором уголовном деле в связи с избиением водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой у гостиницы "Пекин" в Москве.

Футбольный клуб "Краснодар" ранее уже заявил о намерении разорвать контракт с Мамаевым. На это решение бурно отреагировал отец и агент футболиста Константин Мамаев.