Ледовый холл, манеж: Начинается вторая очередь проекта по развитию стадиона "Даугава"

Начата реализация второй очереди проекта по развитию стадиона "Даугава", в рамках которой планируется построить ледовый холл, обновить центральную спортивную площадку для футбола и легкой атлетики, а также построить легкоатлетический манеж, сообщила представитель проекта "Создание спортивно-культурного квартала в окрестностях Гризинькалнса" Лаура Матусевича.
В настоящее время объявлена закупка на разработку проекта ледового холла и центральной спортивной площадки. Договоры на разработку проектов планируется заключить уже в ноябре. В конце года будет объявлена также закупка на разработку проекта легкоатлетического манежа.
Как отметил член правления ГООО "Культурно-спортивный центр "Стадион "Даугава"" Элмар Мартинсонс, к чемпионату мира по хоккею в 2021 году будет построен новый ледовый дворец с двумя тренировочными площадками на 600 зрительских мест. Также на стадионе полностью обновится легкоатлетическая инфраструктура. На футбольном поле будет газон с подогревом и новой системой полива. Значительные изменения претерпят беговые дорожки и секторы для легкой атлетики, чтобы полностью соответствовать стандартам Международной легкоатлетической федерации.
Все работы будут проведены в рамках финансируемого из фондов Европейского союза проекта "Создание спортивно-культурного квартала в окрестностях Гризинькалнса". Общее финансирование по проекту составляет 61,96 млн евро, в том числе из Европейского фонда регионального развития выделено 37,55 млн евро, финансирование из госбюджета составляет 5,56 млн евро, финансирование самоуправления - 1,5 млн евро, частное финансирование - 1,73 млн латов.