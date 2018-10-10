Ледовый холл, манеж: Начинается вторая очередь проекта по развитию стадиона "Даугава"

В настоящее время объявлена закупка на разработку проекта ледового холла и центральной спортивной площадки. Договоры на разработку проектов планируется заключить уже в ноябре. В конце года будет объявлена также закупка на разработку проекта легкоатлетического манежа.

Как отметил член правления ГООО "Культурно-спортивный центр "Стадион "Даугава"" Элмар Мартинсонс, к чемпионату мира по хоккею в 2021 году будет построен новый ледовый дворец с двумя тренировочными площадками на 600 зрительских мест. Также на стадионе полностью обновится легкоатлетическая инфраструктура. На футбольном поле будет газон с подогревом и новой системой полива. Значительные изменения претерпят беговые дорожки и секторы для легкой атлетики, чтобы полностью соответствовать стандартам Международной легкоатлетической федерации.