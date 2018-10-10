Страшная месть: женщине-врачу выдали зарплату 35 кг мелочи в двух мешках

В городе Зея Амурской области 69-летней педиатру детской поликлиники Тамаре Голубцовой, ветерану труда с сороколетним стажем, выдали зарплату рублевыми монетами общим весом 35 килограммов.
Это было сделано по распоряжению главного врача медучреждения, который, как полагает женщина, таким образом отомстил ей за упорное нежелание оформлять зарплатную карту в банке.
После того, как эта история получила огласку в СМИ, в дело вмешался глава региона Василий Орлов, вызвав главврача упомянутой клиники Игоря Хомитова на заседание правительства области 9 октября, сообщает "Амурская правда".
"Это категорически неприемлемо, - подчеркнул губернатор, обращаясь к главврачу. - Я понимаю, что есть люди, с которыми мы не согласны, но тем не менее пользоваться своим статусом, своим должностным положением, чтобы таким образом высказывать свою позицию, свою точку зрения, неприемлемо".
Орлов попросил региональное Министерство здравоохранения разобраться в ситуации и принять необходимые меры. "Отреагируйте на это. Может быть, вы руководителю Зейской больницы тоже монетами заработную плату выдадите", - предложил руководитель Приамурья. Ранее в областном Минздраве пояснили, что руководство больницы выдало сотруднице те деньги, которые были в распоряжении банка.
Голубцова получила зарплату за сентябрь 8 октября в кассе поликлиники. Часть заработанного - 21 тысячу рублей - ей дали купюрами, а остальные 36 тысяч - монетами достоинством 1 рубль в двух мешках.
"Я прямо остолбенела, говорю, давайте потом приду, когда другие деньги будут, - рассказала педиатр журналистам "Амурской правды". - А женщины на кассе переглянулись и отвечают: другого времени не будет, это распоряжение главного врача. Мол, деньги заказывали специально из Благовещенска для тех, кто не оформлял карты".
Раньше ничего подобного не было, подчеркнула Голубцова. "Новый главврач заступил к нам три месяца назад, - рассказала она. - Настаивал, чтобы я завела карту... Я себе планку поставила, до 70 лет поработать и все, на отдых. Раз я последний год работаю и все об этом знают, зачем мне карта... Я боюсь всяких банков". 70 лет Голубцовой исполнится в августе 2019 года.
У кассы пожилая женщина растерялась: как донести такую тяжесть до дома? При этом такси, по ее словам, на территорию клиники заезжать нельзя. "Я так рыдала, - поделилась она своими чувствами с журналистами. - Мне вызвали скорую.
Мешки отволокли в отделение, сотрудницы кассы попросили водителя скорой помощи отвезти меня домой с этими мешками. Мужчина занес их в квартиру, оставил в прихожей. Обидно очень. Сорок четвертый год работаю участковым врачом, 16 главных врачей пережила. Такого позора еще никогда не испытывала".