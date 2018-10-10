Страшная месть: женщине-врачу выдали зарплату 35 кг мелочи в двух мешках

Это было сделано по распоряжению главного врача медучреждения, который, как полагает женщина, таким образом отомстил ей за упорное нежелание оформлять зарплатную карту в банке.

После того, как эта история получила огласку в СМИ, в дело вмешался глава региона Василий Орлов, вызвав главврача упомянутой клиники Игоря Хомитова на заседание правительства области 9 октября, сообщает "Амурская правда".

"Это категорически неприемлемо, - подчеркнул губернатор, обращаясь к главврачу. - Я понимаю, что есть люди, с которыми мы не согласны, но тем не менее пользоваться своим статусом, своим должностным положением, чтобы таким образом высказывать свою позицию, свою точку зрения, неприемлемо".

Орлов попросил региональное Министерство здравоохранения разобраться в ситуации и принять необходимые меры. "Отреагируйте на это. Может быть, вы руководителю Зейской больницы тоже монетами заработную плату выдадите", - предложил руководитель Приамурья. Ранее в областном Минздраве пояснили, что руководство больницы выдало сотруднице те деньги, которые были в распоряжении банка.

Голубцова получила зарплату за сентябрь 8 октября в кассе поликлиники. Часть заработанного - 21 тысячу рублей - ей дали купюрами, а остальные 36 тысяч - монетами достоинством 1 рубль в двух мешках.

"Я прямо остолбенела, говорю, давайте потом приду, когда другие деньги будут, - рассказала педиатр журналистам "Амурской правды". - А женщины на кассе переглянулись и отвечают: другого времени не будет, это распоряжение главного врача. Мол, деньги заказывали специально из Благовещенска для тех, кто не оформлял карты".

Раньше ничего подобного не было, подчеркнула Голубцова. "Новый главврач заступил к нам три месяца назад, - рассказала она. - Настаивал, чтобы я завела карту... Я себе планку поставила, до 70 лет поработать и все, на отдых. Раз я последний год работаю и все об этом знают, зачем мне карта... Я боюсь всяких банков". 70 лет Голубцовой исполнится в августе 2019 года.

У кассы пожилая женщина растерялась: как донести такую тяжесть до дома? При этом такси, по ее словам, на территорию клиники заезжать нельзя. "Я так рыдала, - поделилась она своими чувствами с журналистами. - Мне вызвали скорую.