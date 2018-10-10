Чт, 11.10.2018
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Взрыв такси в рижском аэропорту: семья из Норвегии в шоке от пережитого

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ФОТО: Twitter.com/@BreakingLV

3 октября семья из Норвегии прилетела в Ригу, чтобы повидать родных. До полета зарезервировали такси, которое должно было довезти их до дома. Все начиналось многообещающе, а закончилось сгоревшим автомобилем, сообщает передача "Bez tabu"

Пассажиры вспоминают: еще вначале, когда садились в машину, почувствовали странный запах в салоне. Мортен сказал Наде, что не хочет ехать в ней. Однако женщина хотела скорее попасть домой и предложила все же воспользоваться услугами данного такси.

"Через пару секунд была вспышка, даже немного подбросило" - вспоминает Мортен.

Мужчина закричал, чтобы быстрее выходили из авто, шестилетний сын очень испугался и боялся садиться в другие автомобили.

Представитель рижского аэропорта Эдгар Вилцанс рассказал, что как только был замечен дым, сразу была вызвана пожарная бригада аэропорта - ликвидировала возгорание в течение 30 секунд.

"По нашей информации, шофер покинул место ЧП, ничего о нем не знаем" - сказал он.

Это было такси фирмы  "Lucky Life" . Согласно информации в интернете, на компании висит долг в 8 тыс. евро, а также приостановлена хозяйственная деятельность.

Полиция заявила, что ничто не свидетельствует о  криминале в данной ситуации.

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