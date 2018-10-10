Взрыв такси в рижском аэропорту: семья из Норвегии в шоке от пережитого

3 октября семья из Норвегии прилетела в Ригу, чтобы повидать родных. До полета зарезервировали такси, которое должно было довезти их до дома. Все начиналось многообещающе, а закончилось сгоревшим автомобилем, сообщает передача "Bez tabu"
Пассажиры вспоминают: еще вначале, когда садились в машину, почувствовали странный запах в салоне. Мортен сказал Наде, что не хочет ехать в ней. Однако женщина хотела скорее попасть домой и предложила все же воспользоваться услугами данного такси.
"Через пару секунд была вспышка, даже немного подбросило" - вспоминает Мортен.
Мужчина закричал, чтобы быстрее выходили из авто, шестилетний сын очень испугался и боялся садиться в другие автомобили.
Представитель рижского аэропорта Эдгар Вилцанс рассказал, что как только был замечен дым, сразу была вызвана пожарная бригада аэропорта - ликвидировала возгорание в течение 30 секунд.
"По нашей информации, шофер покинул место ЧП, ничего о нем не знаем" - сказал он.
Saņēmu ar tekstu: "Lūk, ar ko beidzas lēto takšu izsaukšana uz lidostu" pic.twitter.com/SRqLr5cKuW— Jānis Tereško (@JanisTeresko) October 3, 2018
Это было такси фирмы "Lucky Life" . Согласно информации в интернете, на компании висит долг в 8 тыс. евро, а также приостановлена хозяйственная деятельность.
Полиция заявила, что ничто не свидетельствует о криминале в данной ситуации.