Чт, 11.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

Переговоры о формировании правительства продолжат "KPV LV" и ВЛ-ТБ/ДННЛ

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Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Сегодня партия "KPV LV" и национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) проведут переговоры о формировании нового правительства.

Встреча состоится в 14.30 в офисе ВЛ-ТБ/ДННЛ.

Переговоры в настоящий момент продолжают пять партий - Новая консервативная партия (НКП), "KPV LV", ВЛ-ТБ/ДННЛ, "Новое Единство" и "Для Развития/За!".

НКП, завершив первый круг переговоров со всеми партиями, заявила, что с Союзом "зеленых" и крестьян работать не будет.

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