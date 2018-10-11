Переговоры о формировании правительства продолжат "KPV LV" и ВЛ-ТБ/ДННЛ

Переговоры в настоящий момент продолжают пять партий - Новая консервативная партия (НКП), "KPV LV", ВЛ-ТБ/ДННЛ, "Новое Единство" и "Для Развития/За!".

НКП, завершив первый круг переговоров со всеми партиями, заявила, что с Союзом "зеленых" и крестьян работать не будет.