Во второй половине дня в Курземе воздух может прогреться до +20 градусов
11 октября 2018, 8:31
В четверг во многих местах в Латвии, с наибольшей вероятностью - в Курземе, небо прояснится и будет ярко светить солнце, прогнозируют синоптики.
Во второй половине дня в Курземе температура воздуха может повыситься до +20 градусов, на остальной территории страны - до +13..+18 градусов.
Будет дуть слабый юго-восточный ветер.
В Риге осадков не ожидается, воздух прогреется до +16 градусов.
Погодные условия в Латвии определяет центральная часть антициклона. Атмосферное давление на уровне моря - 772-774 мм ртутного столба, это самое высокое в стране атмосферное давление с 1 марта этого года.