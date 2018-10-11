Чт, 11.10.2018
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Во второй половине дня в Курземе воздух может прогреться до +20 градусов

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ФОТО: Zane Bitere/LETA

В четверг во многих местах в Латвии, с наибольшей вероятностью - в Курземе, небо прояснится и будет ярко светить солнце, прогнозируют синоптики.

Во второй половине дня в Курземе температура воздуха может повыситься до +20 градусов, на остальной территории страны - до +13..+18 градусов.

Будет дуть слабый юго-восточный ветер.

В Риге осадков не ожидается, воздух прогреется до +16 градусов.

Погодные условия в Латвии определяет центральная часть антициклона. Атмосферное давление на уровне моря - 772-774 мм ртутного столба, это самое высокое в стране атмосферное давление с 1 марта этого года.

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