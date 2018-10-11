Во второй половине дня в Курземе воздух может прогреться до +20 градусов

Во второй половине дня в Курземе температура воздуха может повыситься до +20 градусов, на остальной территории страны - до +13..+18 градусов.

Будет дуть слабый юго-восточный ветер.

В Риге осадков не ожидается, воздух прогреется до +16 градусов.