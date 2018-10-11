Чт, 11.10.2018
С Путиным мне все стало ясно с первого взгляда, как увидел его фотографию в газете. Он из тех, кого я бил в юности - шпана. Артемий Троицкий

Пчеловоды: меда в этом году собрано больше, чем в предыдущие два года

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

 Меда в этом году собрано больше, чем в предыдущие два года, сообщила агентству ЛETA представитель Латвийского пчеловодческого общества Инета Эглите.

"Год был не рекордным, но хорошим", - сказала она.

То, что собранный в этом году мед быстрее засахаривается, связано с тем, что наибольшая его часть была собрана очень быстро, еще весной, пояснила Эглите.

Погодные условия в этом году не позволили собрать вересковый мед, так как вереск из-за засухи в начале лета не выделил нектар, добавила она.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ