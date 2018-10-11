Пчеловоды: меда в этом году собрано больше, чем в предыдущие два года
11 октября 2018, 8:49
Меда в этом году собрано больше, чем в предыдущие два года, сообщила агентству ЛETA представитель Латвийского пчеловодческого общества Инета Эглите.
"Год был не рекордным, но хорошим", - сказала она.
То, что собранный в этом году мед быстрее засахаривается, связано с тем, что наибольшая его часть была собрана очень быстро, еще весной, пояснила Эглите.
Погодные условия в этом году не позволили собрать вересковый мед, так как вереск из-за засухи в начале лета не выделил нектар, добавила она.