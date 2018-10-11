Эксперт о налогах: "Платим как за старый Golf, а требуем от государства благ на уровне Mercedes"

С первого момента, когда человек приходит в мир, государство заботится о нем. В Латвии бесплатны услуги по родовспоможению, уходу за беременными женщинами, пишет rus.db.lv.

«Мы можем жаловаться на плохие условия в больницах, длинные очереди или негативное отношение персонала. Мы возмущаемся операциями или лекарствами, которые государственная система не может компенсировать. Возражаем против того, что нам надо доплатить за процедуры, которые по рыночным ценам стоят гораздо больше. Но мы забываем, что медицине всегда нужно больше, чем есть для этого средств в бюджете. И так в любой стране.

На неоплачиваемые операции и дорогостоящие лекарства люди жалуются и в Западной Европе. У нас просто возможности бюджета намного меньшие.

И мы не ценим, как много нам дает система здравоохранения за бюджетные средства, которые в 6 раз меньше на одного человека, чем в Германии»,

- считает эксперт.

То же самое касается образования. В Латвии ребенок в течение двенадцати лет бесплатно посещает школу, инфраструктура которой обеспечивается государством. Высшее образование дает возможность многим освоить профессию за бюджетные средства.

«Хуже ли у нас качество образования по сравнению с другими странами? - задается вопросом Крейцбергс. - Конечно. Но в контексте постсоветских государств образование в Латвии не такое уж и плохое»

И, наконец, безопасность. Никто из нас не хотел бы жить в стране, где нет пожарных. Где нет полиции и запросто можно стать жертвой грабителей, которых никто не будет искать.

«Многие считают, что не надо тратить деньги на армию, мол, она слишком мала, чтобы остановить вторжение войск крупного противника. Но разве мы можем надеяться, что партнеры по НАТО приедут в Латвию на нашу защиту, если мы сами не готовы помогать другим? Безопасность от государства не заметна ежедневно, но она станет очень заметна, если в какой-то момент исчезнет», - считает Крейцбергс.

Отдельно - о социальном обеспечении. Уплата социальных взносов никому не нравится, но пособия в случае инвалидности, болезни, потери кормильца многих спасают от полного финансового краха. В Латвии 450 000 пенсионеров по старости. И нам надо их содержать.

«Да, пенсии для нас очень маленькие, в среднем 320 евро в месяц. Но это объясняется демографией, а не коррупцией или бездействием государства.

Как можно повысить пенсию, если сегодня два работника должны «покрыть» пенсию для одного пенсионера.

Готовы ли мы повысить социальные взносы на 30-50% и более, чтобы пенсионеры чувствовали себя намного лучше?

В сфере социального обеспечения работает простая взаимосвязь: сколько вы даете государству, столько государство дает тебе», - пишет эксперт.

Наконец, Латвия - привилегированное место на карте мира. А мы этого не ценим. «Когда экономические беженцы из Африки плывут на лодках в Европу, их ловят и отправляют обратно или же позволяют им утонуть. Сегодня те, кто в поисках лучшей жизни едет из Латвии, уже свободны. Но этого не случилось само по себе. В период с 1991 по 2004 год, когда мы вступили в Европейский союз, многое было сделано для развития латвийской экономики.

Для нас открыли границы только потому, что европейцы про нас поняли:

Латвия - это не последняя дыра, откуда бегут отчаявшиеся и голодные, а европейское государство.