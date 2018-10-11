Могут ли ветряные турбины украсть латвийский ветер, уничтожить народ и изгадить фотографии рапсовых полей?

И правильно считают, оказывается, в рецензии опубликованного в 2013 году исследования указано, что есть доказательства того, что инфразвук может негативно влиять на вестибулярную систему человека. Если принять, что турбины действительно создают вредные воздушные вибрации, то синдром ветряных турбин становится куда более вероятным.

Смотрим дальше. В рецензии об исследовании 2014 года, посвященного синдрому ветряных турбин, сказано: "Присутствие ветряных тубрин, похоже, увеличивает неудобства и жалобы на проблемы со сном по отношению к величине стрессора. Однако есть допустимый уровень шума, который составляет примерно 35 децибелл непрерывного одноуровневого шума (Laeq). О других рисках для здоровья, вызываемых турбинами, научных доказательств нет".

В свою очередь в рецензии исследования 2015 года имеется такой вывод: "В целом, есть несколько доказательств того, что вызываемый ветряными турбинами шум связан с ощущением повышенного неудобства и проблемами со сном, однако эти нарушения может вызвать индивидуальное отношение к этим агрегатам".

Существует и объемное статистическое исследование канадских ученых, в котором проанализированы полученные в 2013 году данные. В нем написано: "Исследования не обнаружили никакой связи между расстояниями, на котором люди живут от ветряных турбин, и проблемами со сном, давлением или стрессом".

Сделанные учеными выводы позволяют думать, что почти все болячки, в которых, по мнению людей, виновны ветряные турбины, более или менее появились в результате чистого самовнушения. Все-таки человек - удивительное животное, которое может диагностировать у себя все имеющиеся в медицинской энциклопедии болезни, за исключением может быть воды в колене.

К примеру, в рецензии проведенного в 2014 году исследования рассказывается о психологических факторах, которые могут повлиять на повышение количества жалоб на ухудшение состояния здоровья из-за ветряных турбин. Субъекты исследования на ухудшение здоровья жаловались чаще, если ветряные турбины портили им пейзаж или из них нельзя было получить пользы.

В свою очередь в опубликованном в 2017 году австралийском исследовании говорится, что политические взгляды индивида в большей степени устанавливают то, как интепретируются причины различных заболеваний.

Насколько громки ветряные турбины?

Как пишет Новелла, громкость, конечно, зависит от модели и того, как сильно дует ветер. Существующие модели ветряных турбин создают шум силой примерно 105 децибелл (столько же, сколько газонокосилка). Интенсивность этого шума, закономерно, снижается при отдалении от турбины, в частности, на расстоянии 100 метров шум снижается примерно до 50 децибелл (шум, который издает кондиционер среднего размера). На расстоянии 300 метров шум снижается до 40 децибелл (уровень шума обычного холодильника). Здесь нужно пояснить, что шкала децибелл - логарифмична, поэтому 50 децибелл - в 10 раз громче 40 децибелл).

Ветряные турбины строятся минимум в 300 метрах от любого жилого места, поэтому возникает вопрос - почему люди не жалуются, к примеру, на синрдом кондиционера или холодильника.

Говоря о птицах и насекомых - будьте спокойны, насекомые не летают так высоко, чтобы им повредила бы крутящаяся часть турбины, а атомные электростанции и другие способы получения энергии представляют для птиц куда большую угрозу, чем несколько ветряных турбин.