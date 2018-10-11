Могут ли ветряные турбины украсть латвийский ветер, уничтожить народ и изгадить фотографии рапсовых полей?

Нет ли такого, что люди боятся железных мельниц или ветряных турбин так же, как индейцы когда-то боялись железного дракона или поезда?
Уже какое-то время среднестатистического жителя Латвии тревожит план предприятия Eolus в течение четырех лет "оккупировать" Земгале, создав в нем крупнейший в Латвии парк ветряных электростанций. Народ, кажется, не может смириться с тем, что в ярких рапсовых полях будут стоять эти непонятные штуковины, которые, как говорят, издают вредные ультразвуки, радиацию, убивают редких птиц, вызывают рак, повреждают ауру и бесстыдно эксплуатируют ветер, чтобы производить какую-то там энергию.
Именно поэтому латвийский народ объединил силы, чтобы с помощью патронов-подписей уничтожить дьявольскую затею развить уровень жизни в Латвии. Активно собираются подписи, проходят дискуссии в социальных сетях, где создан форт борцов за правду или группа, в которой критически думающий люд, который из бесчисленных исследований и дискуссий мирового значения высосал детализированную и обоснованную информацию, пытается предупредить о грозящих ужасах тех прогрессивных и либеральных дураков, которые смотрят на такие страны как Германия и Швеция и думают, что счастья можно достичь, следуя примеру, данному дьяволом.
В каждой земгальской деревне, в каждом доме возмущенные люди вечерами, склонившись над мониторами, исследуют статистические данные, ввинчиваются в инженерные, физические и математические книги и исследования, чтобы после этого суметь в комментариях на "Фейсбуке" обоснованно потрясти заядлых скептиков - тех, кто поддерживает строительство пятьдесят одной турбины в Земгале.
И я, маленький человек, решил выделить две секунды своего времени, чтобы бросить взгляд на то, что о влиянии ветряных турбин на природу и людей говорят ученые. Как говорят, совесть покоя не дает, так как я тоже не хочу, чтобы эти железные мельницы украли у латышского народа ветер, убили последнюю латышского славку или аиста, ночами не давали спать крестьянам и повреждали прекрасные и всеми ожидаемые фотографии рапсовых полей в социальных сетях.
Сначала стоит упомянуть то, что вред здоровью человека или природе, который наносят другие способы получения энергии, куда больше того урона, который якобы могут нанести турбины. Этой строчкой статью можно бы было и завершить, однако шутки ради я продолжу.
Так, есть несколько опубликованных исследований, в которых делаются выводы о прямом влиянии ветряных турбин на здоровье человека и природу, а также исследуются другие, специфические вопросы, которые появились из страхов людей, что ветряные турбины угрожают птицам и насекомым, более того, они выглядят ужасно некрасиво, снижают качество жизни людей и портят здоровье шумом и инфразвуком. Бросив взгляд на исследования, можно сказать, что ни одна из этих угроз на самом деле не выдерживает критики, однако рассмотрим их поближе.
Синдром ветряных турбин
Людям может повредить стресс, который вызывают как шум от турбин, так и вибрации воздуха, производимые лопастями и, конечно, печально известный инфразвук, который многие считают спрятавшимся в турбинах безмолвным "бабайкой".
И правильно считают, оказывается, в рецензии опубликованного в 2013 году исследования указано, что есть доказательства того, что инфразвук может негативно влиять на вестибулярную систему человека. Если принять, что турбины действительно создают вредные воздушные вибрации, то синдром ветряных турбин становится куда более вероятным.
Смотрим дальше. В рецензии об исследовании 2014 года, посвященного синдрому ветряных турбин, сказано: "Присутствие ветряных тубрин, похоже, увеличивает неудобства и жалобы на проблемы со сном по отношению к величине стрессора. Однако есть допустимый уровень шума, который составляет примерно 35 децибелл непрерывного одноуровневого шума (Laeq). О других рисках для здоровья, вызываемых турбинами, научных доказательств нет".
В свою очередь в рецензии исследования 2015 года имеется такой вывод: "В целом, есть несколько доказательств того, что вызываемый ветряными турбинами шум связан с ощущением повышенного неудобства и проблемами со сном, однако эти нарушения может вызвать индивидуальное отношение к этим агрегатам".
Существует и объемное статистическое исследование канадских ученых, в котором проанализированы полученные в 2013 году данные. В нем написано: "Исследования не обнаружили никакой связи между расстояниями, на котором люди живут от ветряных турбин, и проблемами со сном, давлением или стрессом".
Сделанные учеными выводы позволяют думать, что почти все болячки, в которых, по мнению людей, виновны ветряные турбины, более или менее появились в результате чистого самовнушения. Все-таки человек - удивительное животное, которое может диагностировать у себя все имеющиеся в медицинской энциклопедии болезни, за исключением может быть воды в колене.
К примеру, в рецензии проведенного в 2014 году исследования рассказывается о психологических факторах, которые могут повлиять на повышение количества жалоб на ухудшение состояния здоровья из-за ветряных турбин. Субъекты исследования на ухудшение здоровья жаловались чаще, если ветряные турбины портили им пейзаж или из них нельзя было получить пользы.
В свою очередь в опубликованном в 2017 году австралийском исследовании говорится, что политические взгляды индивида в большей степени устанавливают то, как интепретируются причины различных заболеваний.
Насколько громки ветряные турбины?
Как пишет Новелла, громкость, конечно, зависит от модели и того, как сильно дует ветер. Существующие модели ветряных турбин создают шум силой примерно 105 децибелл (столько же, сколько газонокосилка). Интенсивность этого шума, закономерно, снижается при отдалении от турбины, в частности, на расстоянии 100 метров шум снижается примерно до 50 децибелл (шум, который издает кондиционер среднего размера). На расстоянии 300 метров шум снижается до 40 децибелл (уровень шума обычного холодильника). Здесь нужно пояснить, что шкала децибелл - логарифмична, поэтому 50 децибелл - в 10 раз громче 40 децибелл).
Ветряные турбины строятся минимум в 300 метрах от любого жилого места, поэтому возникает вопрос - почему люди не жалуются, к примеру, на синрдом кондиционера или холодильника.
Говоря о птицах и насекомых - будьте спокойны, насекомые не летают так высоко, чтобы им повредила бы крутящаяся часть турбины, а атомные электростанции и другие способы получения энергии представляют для птиц куда большую угрозу, чем несколько ветряных турбин.
Каковы мои выводы? У меня их нет. У меня под окном грузовики круглосуточно гоняют по убитому асфальту так, что буквально трясется вся квартира. Если открыть окно, то шум составляет несколько тысяч децибелл, честное слово. Кроме того, через дорогу на корабли грузят различные нефтепродукты так, что даже морозилка в холодильнике покрылась пылью. И еще кот носится с громкостью силой в каких девять тысяч децибелл. Но я здоров как огурец, сплю как суслик и мечтаю, что когда-то за электричество придется платить меньше.