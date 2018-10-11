Адвокат Роналду: Документы по делу об изнасиловании были сфабрикованы

"Документы, в которых Роналду якобы признается в изнасиловании, — чистая выдумка. Это спланированная акция по дискредитации моего клиента. Она построена на украденных и легко манипулируемых цифровых документах.

К 2015 году десятки юридических лиц, включая юридические фирмы, в разных частях Европы подверглись нападению, а их электронные данные похитил киберпреступник. Этот хакер пытался продать эту информацию, и одно из изданий безответственно опубликовало некоторые украденные документы, значительная часть которых была изменена и/или полностью сфабрикована.

Еще раз, во избежание сомнений: позиция Роналду остается прежней – то, что случилось с ним в 2009 году в Лас-Вегасе, было совершено по взаимному согласию", - сказал адвокат.

Напомним, модель Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы футболист совершил в 2009 году в Лас-Вегасе. Девушка рассказала, что тогда португалец заплатил ей за молчание, но сейчас она рассказал все полиции, которая начала расследование.