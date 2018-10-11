Во время извержения Везувия кровь жителей Помпей кипела, а черепа буквально взрывались

В исследовании, опубликованном в научном журнале "PLOS One", группа ученых из Неаполитанского университета имени Фридриха II выдвинула теорию, что большая часть жертв извержения Везувия погибла потому, что из-за сильной жары их кровь начала кипеть и черепа буквально взрывались.

Извержение вулкана Везувий произошло в 79 году нашей эры. Во время него в атмосферу было выброшено большое количество вулканического пепла, газа и камней на расстояние более 30 километров. Лава извергалась из вулкана два дня. Те, кто жил в ближайших городах, таких как Оплонта, Помпеи или Геркуланум, и не успел своевременно эвакуироваться, погибли ужасным образом. В новом исследовании также говорится, что некоторым с причиной смерти не повезло больше других.

300 жителей Геркуланума, которые жили всего в шести километрах от вулкана, во время извержения спрятались в 12 укрытиях на городском пляже и погибли, тысячи лет они находились похороненными под пеплом, пока в 80-х годах 20-го века их не нашли археологи.

Ученые исследовали скелеты этих жертв и сделали выводы, что на костях, внутри черепа и вокруг скелетов находятся необычные красные и синие осадки. Ученые проанализировали состав этих осадков и выяснили, что они содержат железо и оксид железа, который появляется при кипении крови.

"Такие железные соединения в осадках на черепах и костях могут свидетельствовать о том, что жертвы пережили резкое повышение давления в теле, в результате чего черепа буквально взрывались", - говорится в исследовании.

Чуланы, в которых спрятались люди, во время извержения превратились в огромные печи - температура в них могла достигать 500 градусов Цельсия.