Чт, 11.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

Соцсеть удалила голое фото "самой горячей бабушки"

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ФОТО: Instagram

Австралийская 48-летняя модель родом из Голд-Коста Джина Стюарт пожаловалась на Instagram. Причиной стало удаление снимка обнаженной Стюарт. Об этом сообщает Daily Mail.

Джина Стюарт получила прозвище в СМИ "самая сексуальная бабушка в мире". Женщина в свои 48 лет выглядит на 25 и не стесняется демонстрировать свое тело.

Очередная провокационная фотография Стюарт была удалена модераторами Instagram. На снимке женщина позирует сидя в кресле полностью обнаженной, прикрыв грудь волосами.

По словам модели, снимок отвечает правилам социальной сети, к тому же Twitter оставил это фото.

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