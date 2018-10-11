Соцсеть удалила голое фото "самой горячей бабушки"

11 октября 2018, 12:37
Австралийская 48-летняя модель родом из Голд-Коста Джина Стюарт пожаловалась на Instagram. Причиной стало удаление снимка обнаженной Стюарт. Об этом сообщает Daily Mail.
Джина Стюарт получила прозвище в СМИ "самая сексуальная бабушка в мире". Женщина в свои 48 лет выглядит на 25 и не стесняется демонстрировать свое тело.
Очередная провокационная фотография Стюарт была удалена модераторами Instagram. На снимке женщина позирует сидя в кресле полностью обнаженной, прикрыв грудь волосами.
По словам модели, снимок отвечает правилам социальной сети, к тому же Twitter оставил это фото.