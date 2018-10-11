Минфин повысил прогноз прироста ВВП на 2018 год до 4,2%

Согласно утвержденной в апреле 2018 года правительством Латвийской программе стабильности на 2018-2021 гг., прогноз прироста ВВП на 2018 и 2019 гг. был повышен соответственно до 4% и 3,4%.

А 15 октября правительству будут представлены новейшие макроэкономические прогнозы, согласно которым ВВП Латвии в 2018 году вырастет на 4,2%, а в 2019 году - на 3%.

В связи с повышением прогноза прироста ВВП в 2018 году на 0,2 процентного пункта правящая коалиция договорилась дополнительно выделить оборонной отрасли 5,7 млн евро, чтобы обеспечить финансирование обороны в размере не менее 2% ВВП.