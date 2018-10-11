Появилось видео разговора Кокорина и Мамаева со следователями

Спортсменов попросили представиться и задали вопрос о причине их задержания. На кадрах видно, как Мамаев прячет лицо и в определенный момент отказывается отвечать на вопрос следователя. Кокорин же смотрит в камеру и демонстрирует готовность к разговору.

Напомним, что Кокорин и Мамаев являются фигурантами двух уголовных дел о побоях. Одно из них было возбуждено 8 октября после конфликта в кафе "Кофемания" в центре Москвы, в ходе которого футболисты с компанией нанесли травмы чиновнику Минпромторга Денису Паку. На следующий день стало известно о втором уголовном деле в связи с избиением водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой у гостиницы "Пекин" в Москве.

Футбольный клуб "Краснодар" ранее уже заявил о намерении разорвать контракт с Мамаевым. На это решение бурно отреагировал отец и агент футболиста Константин Мамаев.