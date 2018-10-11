Похищен самый молодой миллиардер Африки

Неизвестные набросились на Дьюджи утром 11 октября, когда он направлялся на ежедневную тренировку в фитнес-клуб отеля Colosseym, расположенного в престижном районе Oyster Bay в Дар-эс-Саламе. Похитители прибыли заранее и припарковались возле гостиницы в ожидании миллиардера. Свидетели сообщают, что двое белых мужчин затащили Дьюджи во внедорожник марки Toyota Surf и увезли в неизвестном направлении. Похитители открыли стрельбу в воздух, чтобы отпугнуть очевидцев.

Местная полиция перекрыла все аэропорты и выезды из города. По подозрению в причастности к похищению арестованы трое мужчин, мотивы нападавших остаются неизвестными.

Близкие к расследованию источники сообщали, что Дьюджи освободили, однако представитель региональной власти Пол Маконда опроверг эту информацию.

Мохаммед Дьюджи возглавляет танзанийский конгломерат METL, объединяющий предприятия текстильной и пищевой промышленности. Компанию основал отец Дьюджи в 1970-х, сейчас она работает в шести странах Африки.