Чт, 11.10.2018
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Сейм одобрил запрет требовать от работников знания иностранного языка

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Голосование. Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Сейм сегодня во втором чтении поддержал поправки к закону о труде, запрещающие работодателю требовать от работника знания иностранного языка, если его использование не входит в его рабочие обязанности.

Закон о труде дополняется также нормой, согласно которой работник при выполнении рабочих обязанностей общаясь с латвийскими гражданами, негражданами и лицами, имеющими вид на жительство в Латвии, имеет право использовать только госязык.

Как подчеркивает предложившее эти поправки национальное объединением "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ цель поправок - "устранить лингвистическую дискриминацию латышей на работе, а также способствовать их репатриации и тому, чтобы они оставались в Латвии".

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