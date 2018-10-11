Сейм одобрил запрет требовать от работников знания иностранного языка

Закон о труде дополняется также нормой, согласно которой работник при выполнении рабочих обязанностей общаясь с латвийскими гражданами, негражданами и лицами, имеющими вид на жительство в Латвии, имеет право использовать только госязык.

Как подчеркивает предложившее эти поправки национальное объединением "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ цель поправок - "устранить лингвистическую дискриминацию латышей на работе, а также способствовать их репатриации и тому, чтобы они оставались в Латвии".