Исполнительница не поделилась подробностями выпуска программы. Тем не менее, она сняла короткое видео, где рассказала подписчикам о месте съемок в одном из ресторанов Москвы.

«Бутылок много, но шоу совсем не про бутылки! Надеюсь, вам понравится», - прокомментировала своё видео Лолита.

Звезда также отметила, что у нее получается снять только одни бутылки.

«Блин, одни бутылки почему-то показываю. Наверное, это характер!» - подытожила Милявская.

Шоу появится в эфире через неделю, но селфи певицы с участниками съемок уже раскрывает имена участников выпуска. Гостями в этот раз стали: стендап-комик Данила Поперечный, актер Денис Косяков и группа кубинских музыкантов.

ФОТО: instagram.com/lolitamilyavskaya

Напомню, 23 октября Лолита выступит в Рижском доме Конгрессов с большим концертом. Как всегда «женщина без комплексов» обещает превратить своё шоу в мини-спектакль.