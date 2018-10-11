Накануне, российская певица Лолита Милявская рассказала в своем инстаграм-аккаунте об участие в развлекательном шоу Ирины Чесноковой «Бар в Большом городе».
Исполнительница не поделилась подробностями выпуска программы. Тем не менее, она сняла короткое видео, где рассказала подписчикам о месте съемок в одном из ресторанов Москвы.
«Бутылок много, но шоу совсем не про бутылки! Надеюсь, вам понравится», - прокомментировала своё видео Лолита.
Звезда также отметила, что у нее получается снять только одни бутылки.
«Блин, одни бутылки почему-то показываю. Наверное, это характер!» - подытожила Милявская.
Шоу появится в эфире через неделю, но селфи певицы с участниками съемок уже раскрывает имена участников выпуска. Гостями в этот раз стали: стендап-комик Данила Поперечный, актер Денис Косяков и группа кубинских музыкантов.
Напомню, 23 октября Лолита выступит в Рижском доме Конгрессов с большим концертом. Как всегда «женщина без комплексов» обещает превратить своё шоу в мини-спектакль.