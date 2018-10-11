Чт, 11.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

Лолита и Поперечный в одном шоу Через тернии к звёздам, Данила?

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ФОТО: Sputnik/Scanpix

Накануне, российская певица Лолита Милявская рассказала в своем инстаграм-аккаунте об участие в развлекательном шоу Ирины Чесноковой «Бар в Большом городе». 

Исполнительница не поделилась подробностями выпуска программы. Тем не менее, она сняла короткое видео, где рассказала подписчикам о месте съемок в одном из ресторанов Москвы.

«Бутылок много, но шоу совсем не про бутылки! Надеюсь, вам понравится»,  - прокомментировала своё видео Лолита. 

Звезда также отметила, что у нее получается снять только одни бутылки. 

«Блин, одни бутылки почему-то показываю. Наверное, это характер!» - подытожила Милявская.

Шоу появится в эфире через неделю, но селфи певицы с участниками съемок уже раскрывает имена участников выпуска. Гостями в этот раз стали: стендап-комик Данила Поперечный, актер Денис Косяков и группа кубинских музыкантов. 

ФОТО: instagram.com/lolitamilyavskaya

Напомню, 23 октября Лолита выступит в Рижском доме Конгрессов с большим концертом. Как всегда «женщина без комплексов» обещает превратить своё шоу в мини-спектакль.

ФОТО: Sputnik/Scanpix

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