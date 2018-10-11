Елена Матуле после неудачи на «X Faktors» разломала стул

«Эмоций было много, много страха и стресса, так как пришлось уйти из проекта», - делится своими ощущениями Елена.

Исполнительница ссылается на советы психологов «выпустить» свои эмоции и разбить что-нибудь.

На видео Матуле держит в руках топор и разрывает свои действия «разрушением стульев», слегка иронизируя над правилами программы «X Faktors».

Яркая личность после уничтожения стула признает, что чувствует себя гораздо лучше и зла ни на кого не держит.