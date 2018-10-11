Чт, 11.10.2018
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Елена Матуле после неудачи на «X Faktors» разломала стул

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ФОТО: F64

Латвийская певица Елена Матуле потерпела поражение в шоу «X Faktors». В социальных сетях появилось видео, где разгневанная Елена с топором в руках разрубает стул прямо на съемочной площадке. 

«Эмоций было много, много страха и стресса, так как пришлось уйти из проекта», - делится своими ощущениями Елена. 

Исполнительница ссылается на советы психологов «выпустить» свои эмоции и разбить что-нибудь. 

На видео Матуле держит в руках топор и разрывает свои действия «разрушением стульев», слегка иронизируя над правилами программы «X Faktors».

Яркая личность после уничтожения стула признает, что чувствует себя гораздо лучше и зла ни на кого не держит. 

Напомню, ранее Елене Матуле принимала участие в польском «Голосе», где смогла дойти до четвертьфинала.

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