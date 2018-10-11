Елена Матуле после неудачи на «X Faktors» разломала стул

Латвийская певица Елена Матуле потерпела поражение в шоу «X Faktors». В социальных сетях появилось видео, где разгневанная Елена с топором в руках разрубает стул прямо на съемочной площадке.
«Эмоций было много, много страха и стресса, так как пришлось уйти из проекта», - делится своими ощущениями Елена.
Исполнительница ссылается на советы психологов «выпустить» свои эмоции и разбить что-нибудь.
На видео Матуле держит в руках топор и разрывает свои действия «разрушением стульев», слегка иронизируя над правилами программы «X Faktors».
Яркая личность после уничтожения стула признает, что чувствует себя гораздо лучше и зла ни на кого не держит.
Напомню, ранее Елене Матуле принимала участие в польском «Голосе», где смогла дойти до четвертьфинала.