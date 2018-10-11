В пятницу по всей Латвии будет светить солнце
11 октября 2018, 15:33
В пятницу солнечно будет на всей территории страны, прогнозировали синоптики.
Облачная погода сохранится только местами на востоке. Ночью и утром местами возможен туман.
Ветер слабый, умеренный, с юга. Температура воздуха ночью понизится до +4..+10 градусов, после обеда потеплеет до +14..+19, в Курземе местами до +21.
В Риге в пятницу ожидается ясная и солнечная погода, во второй половине дня воздух прогреется до +18 градусов. Вероятно, 11, 12, 14 и 15 октября в Латвии будут побиты прежние рекорды тепла.