В пятницу по всей Латвии будет светить солнце

Облачная погода сохранится только местами на востоке. Ночью и утром местами возможен туман.

Ветер слабый, умеренный, с юга. Температура воздуха ночью понизится до +4..+10 градусов, после обеда потеплеет до +14..+19, в Курземе местами до +21.