Чт, 11.10.2018
Не секрет, что заблокировать в "час икс" именно Сувалкский коридор, лишив Балтию единственного наземного транзита в "большую" континентальную Европу - давняя мечта престарелых "ястребов" из Генштаба РФ. Иван Пауков, комментатор TVNET

В пятницу по всей Латвии будет светить солнце

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Осень. Парк на ул. Ломоносова

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В пятницу солнечно будет на всей территории страны, прогнозировали синоптики.

Облачная погода сохранится только местами на востоке. Ночью и утром местами возможен туман.

Ветер слабый, умеренный, с юга. Температура воздуха ночью понизится до +4..+10 градусов, после обеда потеплеет до +14..+19, в Курземе местами до +21.

В Риге в пятницу ожидается ясная и солнечная погода, во второй половине дня воздух прогреется до +18 градусов. Вероятно, 11, 12, 14 и 15 октября в Латвии будут побиты прежние рекорды тепла.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ