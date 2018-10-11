Якудза вербовали бомжей для строительства олимпийских объектов

В полиции пояснили, что мужчины вербовали бездомных и отправляли их на стройки в Токио, чтобы уложиться в установленный срок для окончания работ к Олимпиаде 2020 года. В числе арестованных оказался 69-летний лидер банды, связанной со знаменитой группировкой Кёкуто-кай, базирующейся в японской столице. Он признал, что все шестеро получали деньги за отправку рабочих в Токио.

Преступникам, предположительно, платили строительные компании, чтобы те предоставляли им рабочую силу. В оплату был включен процент от оплаты труда рабочих.

Отмечается, что об участии криминальных группировок в строительстве в Японии хорошо известно. Однако арест членов якудза может означать, что полиция начала с бороться с этим явлением в преддверии Олимпиады, передает Lenta ru.