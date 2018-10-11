"Merks" приступает к строительству логистического центра "Lidl Latvija"

В 11 часов 19 октября состоится торжественная закладка капсулы, в которой примут участие министр экономики Арвил Ашераденс, мэр Риги Нил Ушаков, председатель правления "Lidl Lietuva" Радостин Русев-Пейне и председатель правления "Merks" Оскар Озолиньш.

Агентство ЛЕТА уже сообщало, что "Merks", которая является частью "Merko Ehitus", и ответственное за приход торговой сети "Lidl" в Латвию предприятие ООО "Lidl Latvija" заключили договор о строительства логистического центра.