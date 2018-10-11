"Merks" приступает к строительству логистического центра "Lidl Latvija"

Строительная фирма ООО "Merks" 19 октября приступит к строительству логистического центра торговой компании "Lidl Latvija" в Риге, на улице Улброкас.
В 11 часов 19 октября состоится торжественная закладка капсулы, в которой примут участие министр экономики Арвил Ашераденс, мэр Риги Нил Ушаков, председатель правления "Lidl Lietuva" Радостин Русев-Пейне и председатель правления "Merks" Оскар Озолиньш.
Агентство ЛЕТА уже сообщало, что "Merks", которая является частью "Merko Ehitus", и ответственное за приход торговой сети "Lidl" в Латвию предприятие ООО "Lidl Latvija" заключили договор о строительства логистического центра.
Площадь центра составит 47 000 кв.м, будут построены склады и административное здание. Стоимость договора - 42,5 млн евро без НДС. Работы планируется закончить в январе 2020 года.