"EY": в 2017 году в Латвии было начато на 39% больше проектов с привлечением прямых иностранных инвестиций, чем в 2016 году

Как сказал агентству ЛЕТА партнер "EY" в Балтии Гунтарс Кролс, в Латвии в 2017 году было начато самое большое количество проектов прямых инвестиционных проектов за последние 10 лет. "Это достижение показывает, что Латвия и Балтия в целом достигли хорошей узнаваемости как страны для надежных и выгодных инвестиций. По количеству новых проектов мы опередили такие развитые европейские страны, как Австрия и Норвегия, где в прошлом году было начато соответственно 40 и 26 проектов прямых иностранных инвестиций", - сказал он.

В Латвии в 2017 году количество начатых инвестиционных проектов увеличилось уже третий год подряд, но годовой прирост был меньше, чем в Литве и Эстонии, где оно возросло соответственно на 68% и в 2 раза.

При этом инвестиции создали в Латвии почти вдвое больше новых рабочих мест, чем в Эстонии. В 2017 году в Латвии благодаря инвестициям создано 2690, в Эстонии - 1362, в Литве - 7487 новых рабочих мест.

В Европе в целом в 2017 году было начато 6653 новых проекта прямых иностранных инвестиций - на 10% больше, чем в 2016 году. Больше всего их было начато в Великобритании (1205), Германии (1124) и Франции (1019).