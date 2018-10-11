Мелания Трамп сочла себя самым затравленным человеком в мире

Во время беседы речь зашла о проекте Мелании под названием Be Best, направленном на борьбу с травлей в сети. «Могу сказать, что я человек, над которым в мире издеваются больше всего», — отметила супруга Дональда Трампа. «Один из них. Если вы действительно видите, что люди говорят обо мне», — уточнила она вслед за ремаркой журналиста, передает Lenta ru.