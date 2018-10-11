Подозреваемый в убийстве болгарской журналистки признал вину
11 октября 2018, 17:41
Гражданин Болгарии Северин Красимиров признался в том, что убил журналистку Викторию Маринову в городе Русе. Об этом в четверг, 11 октября, пишет Nova со ссылкой на его мать.
По ее словам, Красимиров признался в содеянном. Он рассказал, что был пьян, и ничего не помнит.
Красимирова также утверждает, что Северин - умственно отсталый. Он ранее принимал таблетки, но она перестала ему их давать. Отметим, что мать Крассимирова живет в Германии.
Будет ли подозреваемый екстрадирован в Болгарию, пока неизвестно, передает Korrespondent.net.
Как сообщалось, полиция Болгарии раскрыла убийство журналистки Виктории Мариновой.
Напомним, Маринову убили в городе Русе. Ее тело нашли в парке.