Подозреваемый в убийстве болгарской журналистки признал вину

По ее словам, Красимиров признался в содеянном. Он рассказал, что был пьян, и ничего не помнит.

Красимирова также утверждает, что Северин - умственно отсталый. Он ранее принимал таблетки, но она перестала ему их давать. Отметим, что мать Крассимирова живет в Германии.

Будет ли подозреваемый екстрадирован в Болгарию, пока неизвестно, передает Korrespondent.net.

Как сообщалось, полиция Болгарии раскрыла убийство журналистки Виктории Мариновой.